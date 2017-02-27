Пекин, 27 февраля, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Китайско-пакистанский экономический коридор, созданный под эгидой инициативы «Один пояс один путь» открывает двери для иностранных инвестиций в Пакистан, что принесет этой стране возможности развития, сообщает 26 февраля «Жэньминь жибао».

SyedWasiqShah Флаг Пакистана

«В мае этого года Китай примет в Пекине форум международного сотрудничества в рамках проекта «Один пояс — один путь», целью которого является обсуждение путей укрепления сотрудничества», — заявил глава КНР Си Цзиньпин во время ежегодного всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в 2017 году.

Пакистанский участок «нового Шелкового пути» является очень важным для Китая. В связи с этим, ключевые энергетические и инфраструктурные проекты в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) должны послужить драйвером экономического развития Пакистана, принеся при этом новые, в том числе инвестиционные возможности, полагает экс премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз.

Согласно последним данным, Китай уже вложил более 50 млрд долларов США в различные страны в рамках проекта «Пояса и пути» за первые три квартала 2016 года. Инвестиции в Пакистан при этом составили свыше 14 млрд долл., а объем новых контрактов между Пакистаном и китайскими предприятиями составил 7,1 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что Китай вкладывает колоссальные средства и силы в развитие Пакистана в рамках проекта «Нового шелкового пути». Так, помимо бурной инвестиционной деятельности, Китай осуществляет гуманитарные программы и программы экономической поддержки этой страны, поскольку видит стратегическую важность Пакистана для его экономической экспансии.