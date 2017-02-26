Пекин, 27 февраля, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Семь китайских миротворцев отправились в воскресенье из Пекина в Южный Судан с годовой миссией, сообщает 26 февраля информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

Китайский миротворец

Шестая группа китайских миротворцев была отобрана властями среди офицеров полиции в провинции Чжецзян. Все они прошли соответствующую подготовку, включая получение навыков стрельбы, оказания первой медицинской помощи, вождения, английского языка и международного права. Они также сдали экзамены ООН.

С 2000 года министерство отправило 2458 офицеров полиций с девятью миротворческими миссиями по линии ООН в такие конфликтные зоны, как Босния и Герцеговина, Косово, Либерия, Афганистан, Судан, Гаити, Южный Судан и Кипр.

Напомним, что ранее Миссия ООН в Либерии чествовала китайских миротворцев за их заслуги по поддержанию мира.