Воронеж, 26 февраля, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Воронеж почувствовал наступление весны с наступлением главного весеннего праздника — Масленичной недели, которая длилась с 20 по 26 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 25 февраля с зимой взрослые и дети прощались на Советской площади.

Марина Каширская ИА REGNUM Проводы Масленицы в Воронеже прошли с размахом

Марина Каширская ИА REGNUM Участники театрализованного представления

На сцене перед Центральным концертным залом было организовано театрализованное представление, конкурсы и выступление фольклорных ансамблей. Советская площадь превратилась в место народных гуляний — с ярмаркой, блинами и соревнованиями, среди которых каждый гость мог найти занятие по силам: от метания дротиков и игрушечной «рыбалки» для самых маленьких до стрельбы из лука и упражнений с гирями.

Марина Каширская ИА REGNUM Масленичная ярмарка в Воронеже

Начало празднику положило театрализованное представление с участием сказочных героев, которые, по традиции, провожали зиму и встречали весну. О традициях праздника зрителям напомнили участники фестиваля «Масленица-кривошейка, провожаем тебя хорошенько!» — воронежские фольклорные коллективы.

Марина Каширская ИА REGNUM Зрители

Все знают, что чучело Масленицы, символизирующее уходящую зиму, принято сжигать. Однако, по традиции, во время гуляний ее положено сначала «величать», то есть петь специальные песни, и просить вернуться в следующем году с таким же богатым угощением. Чтобы приблизить наступление весны, поют «заклички». Участники фольклорных ансамблей не только спели и сыграли «весенние» песни, но и организовали цветной хоровод, в который пригласили и зрителей.

Марина Каширская ИА REGNUM Стрельба из лука

На ярмарке были представлены работы воронежских мастеров — глиняные игрушки и свистульки, куклы-обереги, игрушки, художественная ковка и роспись, — а также традиционные расписные платки, которые в ветреную погоду были очень кстати. Блинов, к разочарованию воронежцев, на площади было не слишком много, зато чай наливали из самых настоящих самоваров.

Марина Каширская ИА REGNUM Праздничная ярмарка

Гости помладше состязались в перетягивании каната, фотографировались с ростовыми куклами, принимали участие в эстафетах и активно болели за соревнующихся взрослых. Завершением праздника стала еще одна народная забава — масленичный столб, на который нужно было взобраться, чтобы получить приз.

Марина Каширская ИА REGNUM Участники фольклорного фестиваля «Масленица-кривошейка, провожаем тебя хорошенько!»

Из-за народных гуляний был закрыт въезд на Советскую площадь и движение на участке улицы Театральной. Порядок в этот день обеспечивали сотрудники полиции и народные дружинники, поэтому еще одно исконно русское развлечение — массовые кулачные бои «стенка на стенку» — в планах мероприятия отсутствовало.

Масленица в 2017 году пришлась на неделю с 20 по 26 февраля. Мероприятия проходили во всех районах Воронежской области, а завершились шоу-чемпионатом «Битва городов» в парке на Бульваре Победы и гуляниями в Центральном парке культуры и отдыха.