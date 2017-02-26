В Воронеже весну встретили частушками и хороводами
Воронеж, 26 февраля, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Воронеж почувствовал наступление весны с наступлением главного весеннего праздника — Масленичной недели, которая длилась с 20 по 26 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 25 февраля с зимой взрослые и дети прощались на Советской площади.
На сцене перед Центральным концертным залом было организовано театрализованное представление, конкурсы и выступление фольклорных ансамблей. Советская площадь превратилась в место народных гуляний — с ярмаркой, блинами и соревнованиями, среди которых каждый гость мог найти занятие по силам: от метания дротиков и игрушечной «рыбалки» для самых маленьких до стрельбы из лука и упражнений с гирями.
Начало празднику положило театрализованное представление с участием сказочных героев, которые, по традиции, провожали зиму и встречали весну. О традициях праздника зрителям напомнили участники фестиваля «Масленица-кривошейка, провожаем тебя хорошенько!» — воронежские фольклорные коллективы.
Все знают, что чучело Масленицы, символизирующее уходящую зиму, принято сжигать. Однако, по традиции, во время гуляний ее положено сначала «величать», то есть петь специальные песни, и просить вернуться в следующем году с таким же богатым угощением. Чтобы приблизить наступление весны, поют «заклички». Участники фольклорных ансамблей не только спели и сыграли «весенние» песни, но и организовали цветной хоровод, в который пригласили и зрителей.
На ярмарке были представлены работы воронежских мастеров — глиняные игрушки и свистульки, куклы-обереги, игрушки, художественная ковка и роспись, — а также традиционные расписные платки, которые в ветреную погоду были очень кстати. Блинов, к разочарованию воронежцев, на площади было не слишком много, зато чай наливали из самых настоящих самоваров.
Гости помладше состязались в перетягивании каната, фотографировались с ростовыми куклами, принимали участие в эстафетах и активно болели за соревнующихся взрослых. Завершением праздника стала еще одна народная забава — масленичный столб, на который нужно было взобраться, чтобы получить приз.
Из-за народных гуляний был закрыт въезд на Советскую площадь и движение на участке улицы Театральной. Порядок в этот день обеспечивали сотрудники полиции и народные дружинники, поэтому еще одно исконно русское развлечение — массовые кулачные бои «стенка на стенку» — в планах мероприятия отсутствовало.
Масленица в 2017 году пришлась на неделю с 20 по 26 февраля. Мероприятия проходили во всех районах Воронежской области, а завершились шоу-чемпионатом «Битва городов» в парке на Бульваре Победы и гуляниями в Центральном парке культуры и отдыха.