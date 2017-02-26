Алма-Ата, Казахстан, 26 февраля, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели переговоры в неформальной обстановке на горнолыжном курорте, который расположен недалеко от города Алма-Ата. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Главы государств провели вместе воскресный день (26 февраля), катаясь на горнолыжном курорте недалеко от Алма-Аты», — говорится в сообщении.

Ожидается, что уже 27 февраля в Алма-Ате пройдет официальная встреча лидеров двух стран.

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