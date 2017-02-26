Москва, 26 февраля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. На марше памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова неизвестный облил зеленкой лидера партии ПАРНАС, бывшего председателя правительства России Михаила Касьянова, который находился во главе колонны. Об этом сегодня, 26 февраля, пишут «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Касьянов, облитый зеленкой во время «Марша памяти» Немцова

Сообщается, что неизвестный мужчина облил Касьянова зеленкой. Сотрудники полиции быстро отвели в сторону мужчину, который облил Касьянова зеленкой. Лидер ПАРНАСа продолжил возглавлять колонну.

Напомним, ранее мэрия Москвы согласовала шествие в память о Борисе Немцове. Шествие проходит по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.