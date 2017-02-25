Лондон, 25 февраля, 2017, 16:57 — ИА Регнум. «Молодое поколение своих солдат Россия собирается обучать «на немцах», — пишет корреспондент Чарли Бэйлисс. — Путин строит модель Рейхстага (так в оригинале, на самом деле о строительстве копии Рейхстага заявил Шойгу, — прим. ИА REGNUM ), которую впоследствии будут штурмовать юные бойцы, воссоздавая заново «печально (так в оригинале, — прим. ИА REGNUM ) известную победу Красной армии над нацистами в Берлине».

Пётр Кривоногов. Победа. 1948

«Копия Рейхстага будет установлена в Патриот-парке, открытом в 31 км от Москвы два года назад. Шойгу считает, что этот центр служит для разрастания молодежного патриотического движения бывшего советского народа», — делится познаниями с читателями журналист.

«Рейхстаг в качестве цели для штурма — это намек на то, что Меркель становится мишенью для Кремля?» — спрашивает издание в заголовке своей публикации.