Ташкент, 25 февраля, 2017, 16:11 — ИА Регнум. В столице Узбекистана 25 февраля прошло празднование Масленицы. Мероприятие собрало представителей широкой ташкентской общественности и официальных лиц. При входе гостей с шутками прибаутками встречали скоморохи, традиционными блинами угощали парни и девушки в русских национальных костюмах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Uzb.rs.gov.ru Масленница в Ташкенте

Дворик Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте, где проходило мероприятие, был колоритно украшен в соответствии с праздником, музыка и традиционные угощения создали неповторимую атмосферу русского народного праздника.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства России в Узбекистане, аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве РФ, председатель правления международного неправительственного благотворительного фонда «Соглом авлод учун» (За здоровое поколение) Светлана Инамова, представители республиканского интернационального культурного центра при Кабинете министров Узбекистана, а также русского, татарского, крымско-татарского, башкирского культурных центров, общественных организаций. В празднике участвовали заслуженные деятели культуры и искусства Узбекистана, преподаватели столичных вузов, соотечественники, учащиеся лицеев и колледжей Ташкента и Ташкентской области, журналисты.

Концертную программу открыл ансамбль «Хамроз», исполнивший русские народные мелодии на узбекских национальных инструментах — карнаях, сурнаях и дойрах. Своими танцевальными и музыкальными выступлениями встретили и учащиеся ташкентского эстрадно-циркового колледжа и подготовительных курсов РЦНК. Желающие приняли участие в конкурсах и состязаниях: перетягивание каната, поднимание гири, выбор «лучшей невесты», исполнение частушек и других.

На праздника выступили народный артист Узбекистана Нормумин Султанов, заслуженная артистка Башкирии и Татарии Феруза Халдарова, лауреат международных и республиканских конкурсов Джабраил Идрисов. Они исполнили русские народные песни. Атмосферу настоящего веселого народного гуляния помогли создать артисты Академического русского драматического театра Узбекистана и певец, композитор, пародист Виктор Нефедов.

Проведение Масленицы в Ташкенте стало традиционным мероприятием, сближающим народы и культуры, способствующее дружбе и взаимопониманию.