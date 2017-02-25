Тегеран, 25 февраля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран собирается закупить в Казахстане 950 тонн уранового концентрата в течение трех лет. Об этом сегодня, 25 февраля, пишет газета Times of Israel.

Ru.wikipedia.org Уран

Сообщается, что 950 тонн уранового концентрата понадобились Ирану для разработки своей программы мирного атома.

Тегеран уже сделал запрос в надзорную комиссию, которая следит за выполнением ядерной сделки с Великими державами в 2015 году.

Глава иранской Организации по атомной энергетике Али Акбар Салехи заявил, что 950 тонн уранового концентрата будут куплены в течение трех лет. В первые два года будет куплено 650 тонн, на третий год — 300 тонн.

Купленный урановый концентрат (иногда называемый «желтый кек») будет превращен в гексафторид урана на центрифугах и продан обратно в Казахстан. Таким образом, Иран совершит свою первую сделку на легальном международном рынке атомной энергетики.

Согласно ядерной сделке, Иран законсервировал большинство из своих центрифуг для обогащения урана. Однако Иран может обогащать уран до 3,5%и продавать за границу. Собственно, этим он и собирается заниматься.

Напомним, создание ядерного оружия требует обогащения урана до 80%.

По словам Салехи, Иран уже получил от России 382 тонны жёлтого кека, так как сделка по атому вступила в силу с 1 января 2016 года.

Известно, что в Иране есть около 5 тысяч центрифуг по обогащению урана, но все они являются устаревшими и низкоэффективными. Сейчас Иран уже тестирует новые модели центрифуг, но под строгим контролем атомного агентства ООН.