Степанакерт, 25 февраля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики заявило о боестолкновениях с подразделениями вооруженных сил Азербайджана, в результате которых противник понес потери убитыми и ранеными.

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«В промежутке между 03 и 04 (02−03 мск) часами в ночь на 25 февраля одновременно на двух направлениях — юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) противник, применив специальную технику для разминирования и спецсредства, предпринял попытку нападения», — говорится в сообщении оборонного ведомства непризнанной республики.

В нём также говорится, что передовые подразделения Армии обороны (АО) Нагорного-Карабаха, также с помощью приборов видеонаблюдения, своевременно выявили продвижения азербайджанских подразделений по обоим направления, и, нанеся противнику урон, отбросили на исходные позиции.

Уточняется, что в результате ответных действий АО противник понес потери убитыми и как минимум двумя ранеными. Несколько тел находятся на нейтральной территории. С карабахской стороны потерь и раненых нет

«В то же время, согласно предоставленным АО данным, на восточном направлении замечено скопление сил противника и передислокация военной техники», — говорится в заявлении министерства обороны НКР.

Минобороны Азербайджана подтвердило потери, что делает крайне редко, однако обвинило армянскую сторону в нападении.

«В ночь с 24 на 25 февраля с целью широкомасштабной провокации по всей линии фронта ВС Армении попытались проникнуть на наши позиции», — говорится в сообщении МО Азербайджана.

Как сообщает АПА, ВС Азербайджана «заранее выявили действия врага, также было решительно предотвращено проникновение врага в глубь обороны».

«Враг попытался захватить выгодные позиции в направлениях Ходжавенд-Физули, в результате чего произошло тяжелое боевое столкновение. Подразделения ВС Азербайджана, находящиеся в засаде в этом направлении, предотвратили атаку и заставили отступить нападавших. В результате боевого столкновения ВС Азербайджана понесли потери», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент армянская сторона, которая не смогла продвинуться вперед, продолжает обстреливать позиции Азербайджана из тяжелой артиллерии.

На заявления министерства обороны Азербайджана в пресс-службе МО Нагорного-Карабаха сообщили, что азербайджанская сторона предпринимает попытки исказить события минувшей ночи, выставляя «агрессором» Арцах (армянское название Карабаха).

Как отмечается в заявлении министерства обороны, в промежутке между 3 и 4 часами в ночь на 25 февраля противник на юго-восточном и восточном направлениях, применив специальную технику, совершил нападение. Потерпев неудачу, он, по привычке, пытается приписать свои действия арцахской стороне.

«В частности, военное руководство Азербайджана распространило сообщение, заявив, что якобы карабахские ВС «с целью улучшение позиций перешли в наступление». При этом азербайджанская сторона не забыла упомянуть, что в результате «оборонительных боев» понесла потери, — говорится в сообщении. — Заявляем, что подобное изложение событий не соответствует действительности. Более того, возникает закономерный вопрос — каким образом тела «ведущих оборонительные бои» солдат оказались в нейтральной зоне? Отвечать на этот вопрос предоставляем азербайджанским пропагандистам».

В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян призывал азербайджанскую сторону воздерживаться от действий, направленных на дальнейшее ухудшение ситуации.

«В течение нескольких дней военно-политическое руководство Азербайджана обостряет ситуацию на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск и распространяет дезинформацию. После понесенных минувшей ночью потерь азербайджанское руководство, вновь дезориентируя собственный народ и международное сообщество, говорит об «атаках» армянской стороны», — написал в Фейсбук Ованнисян.

По его словам, армянская сторона соблюдает режим прекращения огня и призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от шагов по дальнейшему обострению ситуации. «Всю ответственность за последствия эскалации напряжения на линии соприкосновения будет нести военно-политическое руководство Азербайджана», — указал Ованнисян.