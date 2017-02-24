Ватикан, 25 февраля, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Недостаточные объемы пресной воды в будущем могут стать причиной третьей мировой войны, считает Папа Римский Франциск. Такое заявление понтифик сделал в пятницу, 24 февраля, в ходе конференции, посвященной правовым аспектам доступа к водным ресурсам, пишет издание Rome Reports.

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В законодательстве некоторых стран вода не считается правом человека, по словам Папы Римского на это «больно смотреть». Поэтому понтифик считает, что человечество, к сожалению, может двигаться в сторону большой мировой войны из-за нехватки пресной воды.

Право на воду необходимо для выживания, а также для будущего всего человечества в целом. Так, стоит преодолеть эгоизм и попытаться решить эту проблем, уверен священнослужитель.

«Цифры, опубликованные ООН, не могут оставить нас равнодушными. Каждый день тысяча детей погибает от болезней, связанных с водой. Зараженная вода потребляется миллионами людей каждый день», — обратил внимание папа Римский, добавив, что ситуацию необходимо разрешить, и это еще возможно сделать.

Согласно данным ООН, от недостатка водных ресурсов сегодня страдают 40% людей во всем мире. Более 780 млн населения лишено доступа к чистой воде. ООН предполагает, что к середине ХXI века до 4 млрд человек могут жить, постоянно испытывая нехватку воды.

Отметим, что представители католической церкви уже не в первый раз обращают внимание на эту проблему. Так, в ноябре 2016 года постоянный наблюдатель Ватикана при ООН Бернардито Ауса говорил, что растущая тенденция приватизировать воду и превращать ее в товар «может подвергнуть серьезному риску доступ бедных к питьевой воде».

Сам папа Римской заявлял о том, что именно нехватка воды может стать причиной третьей мировой войны, также в ноябре 2014 года.