Краснодар, 24 февраля, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Матч «Локомотив-Кубань» — «Химки» прошёл 24 февраля в Краснодаре, а вчера, 23 февраля, рижский ВЭФ принимал «Нижний Новгород».

Pexels Баскетбольный мяч

ВЭФ (Рига, Латвия) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 73:78 (16:20, 16:17, 18:13, 23:28)

(16:20, 16:17, 18:13, 23:28) «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Химки» (Химки) 84:89 (28:17, 15:33, 19:16, 22:23)

Положение команд в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.