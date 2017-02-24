Ташкент, 24 февраля, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и первый заместителя премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, находящийся в Ташкенте для участия в заседании межправкомисии, обсудили ряд двусторонних вопросов, сообщает МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В ходе беседы Мирзиеев с удовлетворением отметил положительную динамику в развитии и укреплении узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере.

«Президент Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего наращивания плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, прежде всего путем продвижения и поддержки конкретных проектов сотрудничества в торговой, инвестиционно-технологической и транспортно-коммуникационной сферах», — говорится в сообщении.

В свою очередь, первый замглавы правительства Казахстана подтвердил готовность своей страны расширять полномасштабное практическое сотрудничество с Узбекистаном.

МИД Узбекистана отмечает, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе встречи лидеров двух стран в Самарканде в сентябре 2016 года, совместно прорабатывается целый ряд перспективных проектов, направленных на кардинальное увеличение объемов и расширение номенклатуры взаимной торговли, а также усиление промышленной кооперации между ведущими предприятиями двух стран.

«По итогам 2016 года объемы товарооборота между двумя нашими странами превысили 2 миллиарда долларов. В Узбекистане осуществляют деятельность свыше 230 предприятий с участием казахстанских партнеров. Традиционно активным является взаимодействие в области автомобильного и железнодорожного транспорта, а также воздушного сообщения», — отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан проявил заинтересованность в транзитном потенциале казахстанского порта Актау.