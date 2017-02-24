Бишкек, 24 февраля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В 2016 году внешнеторговый оборот Киргизии составил $5 463 млн (около 314 млрд рублей), сократившись в сравнении с 2015 годом на 1,4%. Об этом заявил заместитель министра экономики Киргизской Республики Эльдар Абакиров, выступая на заседании правительства сегодня, 24 февраля.

Диего Веласкес. Торговец. 1625

По словам чиновника, за последние несколько лет в этой среднеазиатской стране начала складываться тенденция замедления темпов роста торговли с другими государствами. Также он отметил, что торговый баланс Киргизии по-прежнему остается отрицательным.

Вместе с тем, замминистра заострил внимание на том, что объем экспорта в указанный период вырос на 5,1% и достиг $1 544,6 млн (88,78 млрд рублей). При этом поставки в страны Евразийского экономического союза увеличились на 4,3%, а в другие государства страны — на 5,3%.

«Киргизия осуществляет экспорт в более чем 80 стран дальнего и ближнего зарубежья, основную долю в формировании экспортных рынков составляют несколько стран: Швейцария — 42%, Казахстан — 17,8%, Россия — 9%, Узбекистан — 8,1%, Турция, ОАЭ, Китай и Великобритания. Поставки продукции отечественных предприятий в эти страны составили более 92% всего объема экспорта республики», — уточнил он.

Подводя итог своего выступления, Эльдар Абакиров сообщил о том, что основными проблемами, мешающими эффективному росту объемов экспорта товаров из Киргизии, являются: медленное реформирование системы техрегулирования, неразвитые технологии и логистика, а также нехватка финансирования, выделяемого для налаживания экспорта, процедур сертификации и модернизации местных предприятий.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным валовой внутренний продукт Киргизии в 2016 году вырос на 3,8%, при этом инфляция снизилась на 0,5%. Объем ВВП этой среднеазиатской страны в указанный период достиг 458 млрд сомов (около 381,67 млрд рублей по текущему курсу).

Отметим, что в минувшем году товарооборот между Киргизией и Россией превысил 61 млрд рублей. При этом основную долю киргизского экспорта составляли одежда и сельскохозяйственная продукция, а импорта — нефтепродукты, черный и цветные металлы, а также продукты химической промышленности.