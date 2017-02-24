Ереван, 24 февраля, 2017, 11:08 — ИА Регнум. 27 граждан Российской Федерации 23 февраля прибыли в Армению по внутренним паспортам, сообщает главное управление гражданской авиации при правительстве Армении (ГУГА).

Photolure Ереванский аэропорт «Звартноц»

«23 февраля в аэропорт «Звартноц» города Еревана по внутренним паспортам уже прибыли 20 граждан России, а в аэропорт «Ширак» города Гюмри — 7. Въезд граждан Российской Федерации в Армению по внутренним паспортам будет способствовать увеличению пассажиропотока, развитию туризма и росту экономики», — написала пресс-секретарь ГУГА Сатеник Ованнисян на своей странице в Фейсбук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, окончательная договорённость о том, что граждане РФ могут приезжать в Армению по внутренним паспортам, была достигнута в ходе официального визита главы МИД Армении Эдварда Налбандяна в Москву 22 февраля 2017 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Налбандяном заявил: «Убеждены, что контакты между людьми будут и далее способствовать развитию наших отношений. Хотел бы выразить удовлетворение тем, что с завтрашнего дня (23 февраля — ИА REGNUM ) вступают в силу изменения в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам».

По словам министра юстиции Армении Арпине Ованнисянм, в паспортах граждан РФ никаких отметок о въезде ставиться не будет, чтобы документы не утратили силу.

Следует отметить, что речь идёт о визитах граждан России в Армению воздушным путём, так как в Грузию граждане России по внутренним паспортам въезжать не могут. Единственная сухопутная дорога, которая связывает Россию и Армению проходит через Грузию.

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