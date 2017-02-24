Тверь, 24 февраля, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Тверской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность» по факту пожара в детской областной клинической больнице в Твери. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что по факту пожара в детской областной клинической больнице в Твери проведена доследственная проверка, по результатам которой следственным управлением СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Выяснилось, что пожар произошел из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами больницы, ответственными за противопожарную безопасность.

Пожар начался на чердаке, вскоре вся кровля здания была охвачена огнем. Прибывшие на место спасатели экстренно эвакуировали из горящего корпуса больницы 99 человек, в том числе 77 детей. К счастью, никто не пострадал.

В результате пожара была практически полностью разрушена кровля здания, повреждены перекрытия третьего этажа корпуса. Сгорело медицинское оборудование. Общий ущерб предварительно оценивается в 7,5 млн рублей.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился провести проверку всех больниц Тверской области на предмет пожарной безопасности. Также губернатор обещал восстановить сгоревший корпус больницы.