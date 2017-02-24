Керчь, Крым, 24 февраля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Solundir Керченская паромная переправа, вид от крымского берега

Сообщается, что работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий.

Уточняется, что в районе Керченского пролива наблюдается сильный туман, из-за которого и принято решение зарыть переправу.

Оператор Керченской паромной переправы просит автомобилистов и пассажиров воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий.

Напомним, попасть в Крым с материковой части России можно только через Керченскую паромную переправу или самолетом до аэропорта «Симферополь».

В настоящее время идет интенсивное строительство поста через Керченский пролив, по которому смогут ездить автомобили и железнодорожные поезда. Этот мост станет самым протяженным в России.