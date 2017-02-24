Токио, 24 февраля, 2017, 07:36 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен прибыть в Россию с официальным визитом в ближайшее время, однако точная дата в правительстве пока не определена. Об этом 24 февраля сообщает RT со ссылкой на заявление генерального секретаря кабмина Японии Ёсихиде Суга.

Сообщается, что японский премьер выразил желание посетить Российскую Федерацию в ближайшее время, однако точной даты визита пока не называется. Предположительно встреча Абэ и президента России Владимира Путина может пройти в апреле-мае.

По словам Суга, неопределенной остается не только дата, но и сама повестка встречи глав двух стран.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Абэ намерен дважды посетить Россию в 2017 году. «Уже очевидно, что он приедет на Дальневосточный экономический форум, и до этого тоже хочет приехать», — сообщил пресс-секретарь президента РФ.

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