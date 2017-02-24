Вашингтон, 24 февраля, 2017, 07:11 — ИА Регнум. России и США необходимо договориться о более высоком уровне взаимодействия в небе над Сирией. Об этом на брифинге в Багдаде заявил верховный командующих ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харриган, передает23 февраля The Washington Post.

ИА REGNUM Флаги России и США

Соглашение, подписанное между Москвой и Вашингтоном в 2015 году и предусматривающее установление телефонной горячей линии между российскими и американскими военными, но запрещающее обмен разведывательной информацией, не предупреждает всех возможных конфликтных ситуаций между США и РФ в небе над Сирией.

«Наша перспектива (российско-американского военного сотрудничества на Ближнем Востоке — ред.) заключается в необходимости предусмотреть еще один уровень, который позволит вести обсуждение на более высоком уровне», - заявил Харриган.

Особенно остро недостаток в оперативном обмене информации на более высоком уровне ощущался несколько месяцев назад во время проведения операции в районе сирийского города Пальмира.

Полковник ВВС США Джон Томас заявил о том, что американские военные не раз выступали за модернизацию технологии связи с российскими коллегами, которая на данный момент представляет собой «немногим больше, чем коммерческая телефонная линия». Усовершенствование способов связи повысит безопасность полетов и обеспечит повышенную надежность каналов связи, отметил Томас.

В то же время высокопоставленный представитель Пентагона Элиза Слоткин считает, что пока новая администрация президента США Дональда Трампа не приняла политического решения о характере взаимодействия с Россией в Сирии, неразумно предпринимать какие-либо действия по взаимодействию с российскими военными, выходящие за рамки соображений безопасности пилотов ВВС США.