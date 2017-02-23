Вашингтон, 24 февраля, 2017, 01:04 — ИА Регнум. США не позволят никому перехватить у них свое первенство по количеству ядерного арсенала. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер во время своего выступления на регулярном брифинге для журналистов.

Bjoern Schwarz Ядерная программа

«США не намерены уступать свое превосходство в ядерной сфере кому-либо», — заявил Спайсер.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в интервью агентству Reuters президент США Дональд Трамп назвал договор СНВ-III Россия и США о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок «односторонним».

Кроме того, Трамп заявил, что планирует расширить ядерный арсенал страны, чтобы «США были на вершине конкуренции» в ядерной области.

Во время своей предвыборной президентской кампании Трамп не раз говорил о соответствующих планах.

Позднее, уже после инаугурации, американский лидер обращал внимание на то, что переговоры о ядерном разоружении с РФ могут стать первым шагом на пути к снятию санкций. Москва со своей стороны подобную инициативу отвергла.

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