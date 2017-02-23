Белый дом: США не позволят никому перехватить первенство в ядерной сфере
Вашингтон, 24 февраля, 2017, 01:04 — ИА Регнум. США не позволят никому перехватить у них свое первенство по количеству ядерного арсенала. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер во время своего выступления на регулярном брифинге для журналистов.
«США не намерены уступать свое превосходство в ядерной сфере кому-либо», — заявил Спайсер.
Ранее ИА REGNUM передавало, что в интервью агентству Reuters президент США Дональд Трамп назвал договор СНВ-III Россия и США о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок «односторонним».
Кроме того, Трамп заявил, что планирует расширить ядерный арсенал страны, чтобы «США были на вершине конкуренции» в ядерной области.
Во время своей предвыборной президентской кампании Трамп не раз говорил о соответствующих планах.
Позднее, уже после инаугурации, американский лидер обращал внимание на то, что переговоры о ядерном разоружении с РФ могут стать первым шагом на пути к снятию санкций. Москва со своей стороны подобную инициативу отвергла.
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