Вашингтон, 24 февраля, 2017, 00:59 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Российская Федерация разворачивает свои ракеты наземного базирования в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом президент США Дональд Трамп сообщил 23 февраля в интервью Reuters.

Заключенный в 1987 году двусторонний договор запрещает размещение российских и американских крылатых ракет средней дальности, однако российская сторона нарушает эти договоренности.

«Для меня это очень важно», — заявил Трамп. Кроме того, президент США заявил, что намерен обсудить это на встрече с президентом России Владимиром Путиным, «если и когда» эта встреча состоится. Пока, отметил глава Белого дома, никаких встреч с Путиным запланировано не было.

Дональд Трамп заявил о том, что США «очень рассержены» в связи с испытаниями баллистических ракет Северной Кореей. Решение проблемы президент видит в усилении системы ПРО для союзников США в регионе: Японии и Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома заявил, что США намерены расширять свой ядерный потенциал, чтобы быть «на вершине конкуренции в ядерной области». Кроме того, Трамп назвал «односторонним» договор об СНВ-III, подписанный Россией и США в 2010 году.

Напомним, согласно достигнутым в 2010 году между Вашингтоном и Москвой договоренностям, каждая сторона обязуется уменьшить количество стратегических носителей до 700 единиц, количество боезарядов на них не должно превышать 1550. Со своей стороны Россия неоднократно заявляла о неисполнении договора со стороны США.