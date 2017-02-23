Вашингтон, 24 февраля, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Глава США Дональд Трамп заявил, что намерен расширить ядерный арсенал страны. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский лидер назвал договор СНВ-III Россия и США, подписанный в 2010 году, о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок «односторонним». Более того, Трамп объявил о своем намерении увеличить ядерный арсенал страны. Будет сделано это, по словам политика, чтобы «США были на вершине конкуренции» в ядерной области.

Напомним, что российско-американские договоренности о сокращении ядерного оружия вступили в силу в 2011 году. Согласно условиям договора, предусматривается уменьшение количества развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Договор должен действовать до 2021 года.

Россия со своей стороны ранее не раз заявляла, что договор СНВ-III не исполняется со стороны США.

В середине января этого года Дональд Трамп уже делал заявления по поводу ядерного арсенала России. В интервью британскому изданию The Times американский президент говорил, что переговоры о ядерном разоружении с РФ могут стать первым шагом на пути к снятию санкций. Это стало первым конкретным заявлением Трампа, которое касалось линии поведения Вашингтона на возможных переговорах с Москвой.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее высказывание, подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность уменьшения ядерного вооружения в обмен на отмену санкций со стороны США.