Москва, 24 февраля, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Жители планеты Земля увидят кольцеобразное солнечное затмение в новолуние 26 февраля. Об уникальном природном явлении сообщается в 13 выпуске электронно-печатного издания «Астрономический календарь».

kaly Затмение

Сообщается, что затмение начнется над Тихим океаном, после чего его смогут наблюдать жители юга Южной Америки. Затем, пройдя через атлантический океан, оно закончится над южной частью Африки.

Интересно, что грядущее затмение будет характеризоваться самым тонким кольцом. Лунный диск закроет 99% диска солнечного, что бывает нечасто.

Следующее солнечное затмение в 2017 году жители земли будут наблюдать во время новолуния 21 августа. Полоса полной фазы пересечет Североамериканский континент по территории США. Неполную фазу смогут наблюдать жители Канады, Мексики и Центральной Америки. Кроме того, частные фазы увидят жители восточных районов России, а также самых западных стран Европы и Африки.

В следующем 2018 году жители земли увидят целых три солнечных затмения: 15 февраля, 13 июля и 11 августа. Однако все они будут неполными. Затем лунный диск полностью покроет солнечный лишь в июле 2019 года.

Напомним, 11 февраля прошло полутеневое лунное затмение. Его хорошо было видно с большей части территории России. Частное лунное затмение жители РФ и стран СНГ смогут наблюдать 7 августа. Максимальная фаза покрытия луны земной тенью составит 25%.