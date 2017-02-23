Минск, 23 февраля, 2017, 19:11 — ИА Регнум. В Белоруссии во время плановых полетов загорелся самолет Миг-29. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Coert van Breda МИГ-29

ЧП произошло в четверг, 23 февраля, на аэродроме Бобруйский.

«При выполнении плановых полетов во время разгона самолёта МиГ-29 произошло возгорание двигателя», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны Белоруссии отметили, что в результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не никто не пострадал.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины ЧП.