В Белоруссии загорелся самолет МиГ-29
Минск, 23 февраля, 2017, 19:11 — ИА Регнум. В Белоруссии во время плановых полетов загорелся самолет Миг-29. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.
Coert van Breda
МИГ-29
ЧП произошло в четверг, 23 февраля, на аэродроме Бобруйский.
«При выполнении плановых полетов во время разгона самолёта МиГ-29 произошло возгорание двигателя», — уточнили в военном ведомстве.
В Минобороны Белоруссии отметили, что в результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не никто не пострадал.
В настоящий момент специалисты устанавливают причины ЧП.