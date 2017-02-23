Екатеринбург, 23 февраля, 2017, 18:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 23 февраля, прошла акция против строительства храма в акватории городского пруда. Она собрала по разным оценкам от 150 до 300 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Пруд

Акция не была согласована с властями, так как не подпадает под законодательство о публичных мероприятиях. У пришедших спасти городской пруд от застройки не было ни плакатов, ни флагов. Полиция не препятствовала мероприятию.

Как говорится в официальной группе «Комитет городского пруда» в социальной сети Facebook, всего акция собрала около 300 человек. При этом в полиции называют и меньшее — порядка 150 человек. Решившие поддержать данную акцию собрались возле беседки около дома Севастьянова и прошли по набережной пруда.

Непосредственным поводом для акции стало то, что на льду появились лунки. Защитники пруда считают, что это сделано для исследования дна в преддверии ожидаемого строительства храма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в акватории пруда планируется строительство храма святой Екатерины. Проект уже поддержан властями Свердловской области. Обсуждение перспектив храма на пруду сопровождается скандалами.

Противники строительства настаивают на общегородском референдуме. Впрочем, по итогам сегодняшней весьма малочисленной акции некоторые наблюдатели уверены: даже референдум не позволит уберечь пруд от застройки. Всего в Екатеринбурге проживают порядка полутора миллионов человек.

Впрочем, нынешняя акция была спонтанной и всех заинтересованных просто не удалось проинформировать. Также сказался и праздничный день. Возможно, последующие акции соберут гораздо больше народу.