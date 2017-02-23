Екатеринбург, 23 февраля, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Классика кинематографа возвращается на большие экраны. Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге начинается ретроспектива фильмов с участием Роберта Де Ниро и режиссера Мартина Скорсезе, одного из самых успешных в истории мирового кино творческих дуэтов. Мероприятие организует кинокомпания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Таксист». реж Мартин Скорсезе.1976. США Роберт Де Ниро (Таксист)

С 23 по 25 февраля в кинотеатре «Салют» будут показаны такие фильмы как «Таксист», «Бешеный бык» и «Славные парни». Они будут показаны в оригинале с субтитрами.

Помимо Новосибирска, эти же фильмы можно будет посмотреть в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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