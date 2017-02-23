Таллин, 23 февраля, 2017, 11:31 — ИА Регнум. 22 февраля в Харьюском уездном суде состоялось слушание по делу «Бессмертный полк-Таллин» против Департамента полиции и погранохраны Эстонской Республики», которое завершилось оправданием активистов акции и снятием с них штрафных санкций. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщил эстонский портал BaltNews. ee, отметив, что были оправданы пять человек, именуемых в прессе «Бессмертной пятёркой»: Алексей Есаков, Аллан Хантсом, Сергей Чаулин, Сергей Меньков и Сергей Середенко. Окончательная судебная резолюция по итогам дела будет обнародована 15 марта.

verkeorg Суд

По словам Алексея Есакова, решение суда не было для него неожиданным, так как, по оценке юристов, само дело было «высосано из пальца», полиция допустила много ляпов, а сами обвинения в адрес дежурных и активистов марша «Бессмертный полк-Таллин» были абсурдными: «Невозможно было проиграть, наша правота была очевидной». В то же время он признал, что неопределенность сохранялась вплоть до оглашения решения.

По словам Алана Хантсома, эта победа в суде даёт надежду на то, что Эстония ещё не до конца превратилась в государство, в котором законы работают только в пользу репрессивного аппарата: «Да, это не только наша победа, но и победа всех тех, кто не побоялся 9 мая присоединиться к «Бессмертному полку» с портретами своих героических предков. Это победа здравого смысла над полицейским произволом, которая говорит о том, что ещё не всё в нашем государстве подчинено воле силовых структур».

Сергей Чаулин считает, что журналисты и СМИ, если сохраняют объективность и честность, просто обязаны зафиксировать главное из того, что произошло в Харьюском уездном суде 22 февраля: активисты «Бессмертного полка-Таллин» оправданы и чисты перед законом. Он сообщил, что подготовка к проведению акции «Бессмертный полк-Таллин» 9 мая 2017 года продолжается. Поэтому решение суда он считает важной помощью: «Мы теперь начали подготовку намного раньше, чем год назад, приобрели нужный опыт. Надеюсь, теперь совсем другой будет и тональность разговора с нами полиции».

Напомним, что спустя месяц после Дня Победы 9 мая 2016 года, по жалобе сотрудника полиции капитана Марко Виллемсона, присутствовавшего на месте сбора участников «Бессмертного полка» в Таллине, полиция начала следствие по факту «игнорирования действующих требований к проведению общественных собраний». Всем членам «Бессмертной пятёрки» изначально пытались инкриминировать организацию народного шествия, запрещенного полицией, но после нескольких допросов было решено оштрафовать активистов на круглые суммы.

Отметим, что помимо признания незаконности наложенных штрафов активисты «Бессмертного полка-Таллин» добивались от эстонской полиции выплаты компенсаций за понесенный моральный ущерб и репутационные потери. В этой части суд в удовлетворении их требований отказал.

Как ранее сообщали ИА REGNUM активисты акции «Бессмертный полк-Таллин», «Бессмертный полк» — это абсолютно аполитичная акция по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны. «Отсюда непонятна столь нервная реакция эстонских властей на её проведение. Конечно, в том случае, если власти Эстонии напрямую ассоциируют себя с проигравшей стороной, тогда всё встаёт на свои места», — считают активисты.

Читайте также: «Бессмертный полк-Таллин»: Уголовное дело — месть властей