Москва, 23 февраля, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Леонид Коржинек попросил Верховный суд России отменить приговор гражданке Евгении Чудновец, осужденной за репост в социальной сети. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

Эта нашумевшая история поставила перед российским обществом и законодателями много вопросов.

Речь идет об уборщице детского сада из города Катайска (Курганская область) Евгении Чудновец. В 2016 году она сделала репост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», разместив видеозапись с голым ребенком. На этой видеозаписи, предположительно, вожатые одного из детских лагерей издевались над несовершеннолетним.

Чудновец разместила видеозапись (при этом видеозапись была залита в сеть не самой Чудновец, она лишь перепостила сообщение другого пользователя «ВКонтакте»), чтобы привлечь внимание к этой вопиющей истории. В комментариях к записи она возмущалась, что подобные вещи имеют место в детских лагерях.

Тем не менее, против Чудновец было возбуждено уголовное дело за «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Суд приговорил Чудновец к шести месяцам лишения свободы. В декабре прошлого года приговор был смягчен до пяти месяцев лишения свободы.

Но в российском обществе этот приговор вызвал широкий общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить объективность следствия.

В Общественной палате России прошло обсуждение данного дела. В итоге дело рассматривается в Верховном суде РФ. Генпрокуратура просит прекратить уголовное производство в отношении Чудновец за отсутствием состава преступления.