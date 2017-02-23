Токио, 23 февраля, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Власти Японии направили Российской Федерации официальный протест в связи с планами российского министерства обороны разместить в нынешнем году дивизию на Курильских островах. Об этом сегодня, 23 февраля, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Географическая карта Курильских островов

Напомним, 22 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже в нынешнем году на Курильских островах будет размещена общевойсковая дивизия.

В Токио такое известие вызвало крайнее раздражение. Япония, которая продолжает считать южные Курилы своей территорией, настаивает, что Россия должна вернуть эти острова. Возврат островов японские власти поставили одним из условий заключения мирного договора между двумя странами, которого нет даже после окончания Второй мировой войны.

Москва, в свою очередь, не собирается даже обсуждать вопрос о статусе южных Курил, так как эта территория была получена Советским Союзом по результатам Второй мировой войны, которую Япония проиграла и подписала акт о капитуляции.

В связи с заявление Шойгу официальный Токио готовит протесты, которые будут направлены по дипломатическим линиям.

«Мы внимательно следим за действиями России в районе четырёх северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению (дивизии)», — подчеркнул Суга.

До этого МИД Японии выпустил заявление, в котором сказано, что усиление военного присутствия России на Курильских островах не соответствует позиции Токио.