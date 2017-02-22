Донецк, 22 февраля, 2017, 22:30 — ИА Регнум.



Капельница

Программа оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса не предусматривает выделение финансовой помощи украинским переселенцам. Об этом 22 февраля в ходе пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

По его словам, жители Донбасса могут пользоваться бесплатной медициной ДНР, получать в республике образование и админуслуги. «Вы, наверное, неправильно оцениваете, что эта гуманитарная программа в виде финансовой помощи. Нет. Было выбрано то, что мы и так уже делаем. То есть, люди, живущие в Краматорске, спокойно приезжают в Донецк и лечатся в наших больницах. Мы этих людей принимали с 14-го года и принимаем до сих пор. Но для того, чтобы это сделать более доступно и с большим эффектом, было принято решение помочь нашим людям информационно. Мы лечим людей со Славянска, приезжают рожать из Мариуполя и этот процесс идет постоянно… Вы — житель Славянска, вы приехали, вам вырезали аппендицит в донецкой больнице. У нас такая медицина, которая позволяет это делать фактически бесплатно. Мы не считаем, сколько мы потратили, потому что он — житель ДНР, которая временно оккупирована там», — сказал Захарченко. Он отметил, что жители Донбасса могут приезжать в ДНР для получения образования и оформления документов. «Также идет процесс обучения. Дети, юноши приезжают к нам учиться в школы, техникумы, высшие учебные заведения. Почему не сделать этот процесс более упорядоченным. Мы ни в коем случае ничего не отрывам от местных жителей, как некоторые считают. Плюс получение документов. Как вы знаете, многие жившие здесь выехали на территорию Украины и до сих пор не могут получить документы. Если есть желающие получить наши паспорта, свидетельства о рождении, справки о смерти, бракосочетании и прочие документы, пожалуйста. Для этого будут созданы информационные центры на линии соприкосновения, в местах переходов», — уточнил Захарченко.

Он также проинформировал, что реализация программы помощи не потребует дополнительного финансирования из бюджета ДНР. «Эти деньги уже тратятся на этих людей. Как можно посчитать, что мы тратили с 2014 года?» — подытожил Захарченко.

Напомним, 17 февраля главы ДНР и ЛНР презентовали «программу оказания гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса». Примечательно, что программа гуманитарной помощи от Захарченко и Плотницкого не предусматривает трудоустройство и предоставление временного жилья возможным переселенцам. «…Мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и в-третьих, помощь разделенным семьям. Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения», — говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР.