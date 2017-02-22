Вашингтон, 22 февраля, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Национальное космическое агентство США (NASA) на специальной пресс-конференции сообщило, что в результате исследований космического пространства была обнаружена планетарная система звезды TRAPPIST-1, которая состоит минимум из семи планет земного типа (так называемых экзопланет). Специальная пресс-конференция NASA проходит сегодня, 22 февраля, и транслируется на официальном сайте агентства.

(сс) ESO/L. Calçada Экзопланета Глизе 667 C

Сообщается, что при помощи роботизированного 60-сантиметрового телескопа TRAPPIST в Чили, а также космической обсерватории Spitzer была обнаружена планетарная система, получившая название TRAPPIST-1. Она удалена от Солнца на 39 световых лет.

В этой системе найдены целых семь планет земного типа — экзопланет. Звезда, вокруг которой вращаются эти планеты довольна маленькая — для сравнения ученые показали, как мячик для настольного тенниса сравним с баскетбольным мячом — настолько звезда TRAPPIST меньше Солнца. Планеты образуют весьма компактную систему и находятся близко к своей звезде.

Ученые предполагают, что планеты синхронизировали свое вращение и смотрят одной стороной на звезду, подобно Луне.

Три из семи планет находятся в «обитаемой зоне». Одна из этих планет по размеру схожа с Землей и имеет примерно такой же температурный режим. Планета F имеет орбитальный период 9 земных суток.

Специалисты NASA предполагают, что радиационное излучение от звезды не губительно и сравнимо с солнечным. Возраст планет — как минимум полмиллиарда лет, то есть это молодая система.

В NASA ждут запуска космического телескопа Джеймса Уэбба с помощью которого можно будет изучить атмосферу и состав обнаруженных экзопланет.