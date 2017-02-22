Донецк, 22 февраля, 2017, 21:06 — ИА Регнум.



(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

Глава ДНР Александр Захарченко отверг предложение четвертого президента Украины Виктора Януковича провести на Украине референдум по определению статуса Донбасса. Об этом Захарченко заявил 22 февраля в ходе пресс-конференции в Донецке, передает ИА REGNUM.

«У нас референдум прошел в 2014 году. О других не может быть и речи», — сказал Захарченко.

Ранее Янукович направил письмо мировым лидерам, а также руководству ПАСЕ, Совета Европы и Европарламента с предложением инициировать референдум о статусе Донбасса, если Украина и дальше не будет выполнять минские договоренности. По мнению Януковича, особый статус Донбасса мог бы положить конец кровопролитию.

Также глава ДНР заявил, что в республике резко возросло число заявок на получение паспортов ДНР. «Число заявлений на получение паспорта гражданина ДНР после признания их в РФ увеличились в десятки раз», — рассказал Захарченко.

По его словам, производственные мощности ДНР пока не позволяют удовлетворить спрос на паспорта. В то же время Захарченко пообещал задействовать дополнительную технику для печатания документов ДНР.

Напомним, 19 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о временном признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на территориях ДНР и ЛНР. Отмечается, что решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права». Указ будет действовать «на период до политического урегулирования ситуации» в регионе на основании Минских соглашений.

В Донецкой и Луганской областях Украины в воскресенье состоялись референдумы о статусе регионов. На референдумы в двух областях был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, что 11 мая 2014 года в части населенных пунктов Донетчины прошел референдум о создании независимой республики ДНР. 12 мая глава ЦИК ДНР Роман Лягин заявил, что бюллетени для голосования получили 2 миллиона 511 тысяч 441 избиратель. Из них по подсчетам ДНР число проголосовавших за создание ДНР составило 2 миллиона 252 тысяч 867 человек, число проголосовавших «против» — 256 тысяч 40 человек, а количество бюллетеней, признанных недействительными, — 2 тысячи 534 единицы. Лягин отметил, что создание независимой ДНР поддержали 89,7% от числа принявших участие в голосовании. По официальным данным Центризбиркома Украины на 2014 год общее количество избирателей в Донецкой области составляло 3.368.242 избирателя.