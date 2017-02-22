Исламабад, 22 февраля, 2017, 20:50 — ИА Регнум. В Пакистане началась общенациональная антитеррористическая операция, согласно заявлению военного ведомства Исламской Республики, сообщает 22 февраля Agence France-Presse.

(сс) Hbtila Солдаты сил специальных операций Пакистана

Начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва провел совещание по вопросам национальной безопасности в восточном городе Лахор. После совещания было опубликовано заявление министерства обороны.

«Армия Пакистана начала операцию «Радд-уль-Фассад» (Ликвидация насилия) на территории всей страны», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Напомним, 16 февраля, после совершения теракта в мавзолее Лала Шахбаза Каландара, руководство Пакистана поклялось отомстить боевикам. В результате теракта в провинции Синд погибли более 70 человек, еще около 300 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяли на себя террористические группировки «Джамаат-уль-Ахрар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На следующий день после нападения силовики Пакистана ликвидировали более 30 боевиков.