Москва, 22 февраля, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Администрация американской социальной сети Facebook заблокировала аккаунт советника президента Российской Федерации по вопросам развития интернета Германа Клименко. Об этом сам Клименко написал сегодня, 22 февраля, на своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

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Клименко сообщил, что администрация Facebook заблокировала его учетную запись на три дня. Клименко привел скриншот с сообщением администрации Facebook, в котором сказано: «Если вы продолжите публиковать материалы, нарушающие чьи-либо права или законы, ваш доступ к публикации материалов на Facebook или даже ваш аккаунт могут быть заблокированы навсегда».

Из скриншотов следует, что Клименко забанили за то, что он опубликовал записи популярного блогера, кулинара и писателя Сталика Ханкишиева.

Администрация Facebook уведомила Клименко, что получила сообщения от третьих лиц, что опубликованные советником материалы нарушают их авторские права.

Сам Клименко пишет, что теперь будет публиковать свои сообщения в российской социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Клименко был назначен советником президента России по вопросам развития российского интернета в январе 2014 года.