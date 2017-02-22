Санкт-Петербург, 22 февраля, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Блины чуть не стали причиной внештатной ситуации на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга во время проходящего сегодня на новой арене фестиваля «Радио Зенит», передает корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль на стадионе «Зенит-Арена»

Незадолго до начала мероприятия дежурные службы связались по рации с Григорием Путинцевым, директором «Городского центра размещения рекламы», отвечающим за мероприятие, и сообщили, что одна из компаний, разместившая стойку с закусками и напитками, стилизованную под паровоз Harley Davidson, провоцирует включение пожарной сигнализации.

«Они на открытом огне блины жарят вовсю, нельзя ли их как-то урезонить, весь стадион в блинах», — донеслось по рации.

Путинцев тут же бросился к блинопёкам, но, когда он добрался до нужного сектора, выяснилось, что представители кейтеринга, предлагающие закуски к Масленице, всего лишь разогревают их на плите, и никакого огня не разводили. «С блинами всё в порядке, проверьте сигнализацию», — посоветовал коллегам Путинцев.

Он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что количество точек общепита пришлось увеличить в связи с троекратным ростом количества приглашенных. Если 11 февраля на мотошоу на стадион пришли 10 тыс. человек, то на концерте с участием «Би-2», «Чайф» и Басты сегодня ожидается 35 тыс. зрителей.

«Мы увеличили питание, волонтерную службу, открыли в четыре раза больше павильонов, поставили шаттлы, которые подвозят публику от метро. Работа над ошибками идет, думаю, что посещение стадиона 35 тысячами зрителей тоже покажет какие-то ошибки, которые мы будем устранять», — пояснил Путинцев.