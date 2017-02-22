Анкара, 22 февраля, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Турецким женщинам, проходящим военную службу, разрешили носить хиджаб вместе с военной формой, говорится в заявлении министерства обороны Турции, сообщает 22 февраля Reuters.

etrenard Женщина в исламе

Хиджаб можно одевать под военную кепку или берет, однако он должен сочетаться с цветом военной формы и не должен закрывать лицо.

Напомним, для гражданских чиновников военного ведомства Турции запрет на ношение мусульманских платков был снят в ноябре прошлого года.