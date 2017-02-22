Москва, 22 февраля, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Если мы действительно привержены принципиальным договоренностям о необходимости искать общеприемлемые решения, то, по моему глубокому убеждению, альтернативы нынешнему формату работы с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Пресс-служба МИД РФ Эдвард Налбандян и Сергей Лавров на брифинге в Москве

«В пользу этого неоднократно высказывались и руководители Азербайджана и Армении в тех документах, под которыми стоят их подписи, либо которые они совместно принимали. За сохранение лидирующей роли «тройки» сопредседателей не раз выступали и все члены ОБСЕ», — отметил российский министр.

По его словам, то, что сейчас происходит в рамках этой «тройки», нельзя квалифицировать как бездействие (Азербайджан время от времени пытается обвинять сопредседателей в замедлении переговоров — ИА REGNUM ).

«В трехсторонних документах, которые регулярно распространялись в качестве официальных документов ОБСЕ, сопредседатели поддерживали ускорение и активизацию переговорного процесса. В последнем таком документе, который был принят «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, очень четко подчеркнута недопустимость применения силы для урегулирования тех или иных ситуаций, включая урегулирование нагорно-карабахской проблемы, недопустимость воинственной риторики и необходимость полной реализации договоренностей, достигнутых на саммитах с участием президентов Азербайджана и Армении в Вене и в Санкт-Петербурге с участием также президента России Владимира Путина. Эти документы открытые, они абсолютно недвусмысленно говорят о необходимости работать в этом формате и в русле тех принципов, которые были согласованы сторонами при поддержке сопредседателей», — подчеркнул Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства по просьбе журналистов также прокомментировал попытки Азербайджана по закрытию офиса ОБСЕ в Ереване.

По его словам, России небезразлична судьба офиса этой организации в Ереване.

«Мы в принципе всегда поддерживаем принцип, согласно которому страновые бюро, офисы открываются в соответствии с пожеланием соответствующего государства — участника ОБСЕ. В данном случае нам это тем более небезразлично, потому что это бюро возглавляется российским гражданином», — сказал Лавров.

Он также отметил, что программы, которыми занимаются те или иные офисы в той или другой стране, должны отвечать принципам ОБСЕ и не должны вызывать каких-то сомнений, подозрений в том, что так оно и есть.

«В данном случае у наших азербайджанских коллег возникли вопросы. Сначала германское председательство, потом уже в этом году австрийское председательство, активно занимались тем, чтобы эти вопросы снять. Как мне кажется, последние предложения, которые подготовило австрийское председательство, решает все возникающие проблемы. Надеюсь, к нему можно будет вернуться в ближайшее время и что оно поможет преодолеть эту нынешнюю, не очень хорошую для ОБСЕ ситуацию», — заявил глава МИД России.

Что касается вопроса о том, как сопредседатели Минской группы планируют претворять в жизнь имеющиеся договоренности, то, по мнению дипломата, у сопредседателей нет иного выхода, кроме как политико-дипломатические средства.

«Мы будем продолжать вместе с нашими французскими и американскими партнерами активно продвигать шаги, позволяющие создать оптимальные условия для проведения конструктивных переговоров, которые разрядили бы не самую лучшую эмоциональную атмосферу, царящую вокруг НКУ, и рассматривать за столом переговоров конкретно те предложения об урегулировании этого конфликта, которые продвигала, как вы знаете, российская сторона и которые активно поддерживаются американским и французским сопредседательством», — резюмировал Сергей Лавров.

22 февраля стартовал официальный визит главы МИД Армении Эдварда Налбандяна в Москву. До начала переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран открыли выставку архивных документов, которая посвящена 25-летию установления дипломатических отношений.