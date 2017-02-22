Вильнюс, 22 февраля, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Литовские власти активизируют борьбу против строящейся неподалёку от границы с Литвой Белорусской АЭС, сообщает сегодня, 22 февраля, корреспондент ИА REGNUM. Практически в ежедневном формате распространяются заявления политиков, а отдельные ведомства предпринимают конкретные шаги, чтобы заручиться международной поддержкой.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Впрочем, чиновники признают, что остановить строительство инженерного объекта в другом суверенном государстве при помощи правовых мер практически невозможно, но если смотреть на это, как на препятствие для евроинтеграции Белоруссии, то тогда вероятность якобы есть. Об этом в программе телеканала LRT «В центре внимания» заявил член Исполнительного комитета по соблюдению Конвенции Эспо Ромас Шведас. «Остановить строительство инженерного объекта в другом суверенном государстве представляется трудным делом, однако если мы будем относиться к этому как к препятствию для евроинтеграции, тогда такая возможность существует», — считает он.

Привлечь политические аргументы предлагает и премьер Литвы Саулюс Сквернялис, по словам которого, если Белоруссия стремится к общению с любой страной ЕС, должен был поднят вопрос Белорусской АЭС.

Если логика появления в Белоруссии АЭС опирается на экономические аргументы, ее строительство можно остановить при помощи экономических аргументов. Правда, здесь нужно соглашение не только Литвы, а всего рынка, с которым соединена Литва, говорит председатель правления Lietuvos energijа Далюс Мисюнас. «Литва — часть рынка стран Прибалтики, и части скандинавского рынка. На этом рынке действуют определенные правила, и если будет достигнуто соглашение, что изготовленная в небезопасных условиях электроэнергия нам не подходит, можно будет экономически ограничить попадание такой электроэнергии на рынок. Это должен сделать рынок, одной Литве это будет трудно сделать, потому что другой участник рынка может решить покупать электричество. Если будет принято общее соглашение, можно будет экономически ограничить попадание электроэнергии на рынок. Но мы не знаем, на что опирается идея этого проекта», — говорит Мисюнас.

В свою очередь патриарх литовских консерваторов «Саюдис» Витаутас Ландсбергис на политические переговоры с Белоруссией смотрит скептически, но уверяет, что Литва в вопросе Белорусской АЭС должна придерживаться строгой позиции, потому что это жизненно важно. «Договариваться с Александром Лукашенко? Ему не позволит шеф, нужно будет договариваться с шефом. Но мы должны придерживаться строгой и ясной позиции, потому что это жизненно важный вопрос. Вопрос, останется ли в живых Вильнюсский край, или оттуда побегут люди», — уверяет Ландсбергис.

По его словам, Литве будет причинен вред, «даже если на Белорусской АЭС не произойдет авария», — страна будет сломлена морально, если ей ничего не удастся сделать для того, чтобы проект АЭС был остановлен.

Главный вопрос для литовских политиков сегодня — почему Латвия не поддерживает инициативу Литвы по бойкоту БелАЭС. Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис не исключает, что Латвия хотела бы получить белорусские грузы, которые сейчас идут через Литву, поэтому не хочет ссориться с Белоруссией. «Зная тот процесс, который проводят наши братья сегодня, и если исходить из этих прагматических соображений, то версия получения белорусских грузов действительно имеет под собой основание», — сказал Сквярнялис в телепрограмме «В центре внимания» телеканала LRT.

По его словам, БелАЭС станет испытанием для единства стран Прибалтики, потому что Литва и Эстония согласны блокировать импорт произведенной на этой станции электроэнергии, а Латвия не намерена предпринимать такие действия. Однако Сквярнялис уверяет, что дружественная позиция в отношении Белоруссии не обязательно будет означать новые грузы для Вентспилского порта.

«Я бы точно не хотел, чтобы так случилось, чтобы латыши пожертвовали серьезными решениями в плане солидарности, решениями в планы ответственности ради какой-то чисто экономической выгоды, которая не ясно, будет ли — во-первых, и не ясно, повлияет ли это на решение белорусского правительства, действительно ли грузы повезут на вдвое большее расстояние только затем, чтобы наказать Литву. Это тоже «стресс-тест» для Прибалтийских государств, в том плане, едины мы или нет», — сказал премьер-министр.

Министр иностранных дел Латвии ранее в интервью литовскому новостному агентству BNS сказал, что Латвия поддерживает позицию Литвы требовать самых высоких стандартов безопасности для БелАЭС, однако не рассматривает возможность ограничения в приеме электроэнергии из Белоруссии на своем рынке. Он уверял, что Латвия стоит на позиции больше общаться с белорусами, а не блокировать электроэнергию, кроме того, он назвал дискуссии по БелАЭС «горячим вопросом во внутренней политике Литвы».

Лидеры литовских парламентских политических партий в этом феврале договорились теснее координировать блокирование электроэнергии с БелАЭС. В подписанном соглашении лидеры восьми партий обязались поддержать закон, который признал бы БелАЭС небезопасной и запретил бы на рынке Литвы торговлю электроэнергией.

Тем временем сегодня, 22 февраля, уговаривать латвийцев поддержать бойкот Литвы в Ригу отправился вице-министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.