Ленинградская область, 22 февраля, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Ленинградская область выйдет в Государственную думу с инициативой об изменении федерального закона о полиции, чтобы субъектам Российской Федерации вернули право финансировать работу органов внутренних дел по линии общественной безопасности. Об этом сегодня, 22 февраля, на заседании Законодательного собрания региона сообщил депутат от «Единой России» Олег Петров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Lenoblzaks.ru Зал заседаний Заксобрания Ленобласти

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, выступивший на сегодняшнем заседании областного парламента, сообщил, что до принятия закона о полиции на одного участкового приходилось 2,5−3 тысячи жителей, а сегодня в Ленинградской области в среднем нагрузка на одного участкового составляет 4,6 тысячи человек. В отдельных районах — таких как Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и округе Сосновый Бор — нагрузка достигает 5,6 тысячи человек.

Численность органов внутренних дел, в том числе и регионального Главка, указом президента лимитирована, и никто ее увеличивать не будет, посетовал Умнов. Будем справляться с теми сотрудниками, которые есть», — пообещал он.

Помимо недостаточной укомплектованности кадрами, Умнов пожаловался и на отсутствие необходимого количества зданий для полиции. «Мы просим помощи у органов власти Ленинградской области. Нам необходимо построить семь зданий отделений полиции. Это модульные помещения, они не требуют проектной документации <…> Стоимость этого проекта на три года примерно 200−210 млн рублей, сумма небольшая. Вместе с областными властями ищем варианты, как это осуществить. Если мы выстроим эти 7−8 зданий, смею вас заверить, что в Ленобласти будут лучшие условия по всей Российской Федерации», — обратился к властям региона Сергей Умнов.

Депутат Олег Петров, в свою очередь, обратил внимание, что федеральных средств для полноценного финансирования работы органов внутренних дел недостаточно. Он напомнил, что, когда вступил в силу закон о полиции в 2011 году, в Ленобласти сокращению подверглись 10 отделений милиции и около 2,5 тысячи сотрудников, которые прежде финансировались из бюджета региона.

«Людям в погонах нужна помощь, мы должны что-то изменить в законодательстве. Необходимо и купить машины, и построить семь отделений, увеличить количество участковых и инспекторов. На сегодня стоит задача вернуть обратно финансирование субъектам Российской Федерации. Практически шесть лет идет работа по новому закону, и мы видим, что только средствами федерального бюджета невозможно выполнить задачи. У нас сегодня позволяет бюджет помочь, но механизма нет, мы не можем выделять деньги даже через федерацию», — констатировал областной парламентарий.

По его словам, «Ленинградская область готовит законодательную инициативу и в первом полугодии выходит в Государственную думу с предложением по изменению закона о полиции».

«Надеюсь, новый состав Государственной думы, учитывая шестилетний опыт работы закона (о полиции), услышит нас <…> Небольшая строчечка, дающая субъектам страны (право) финансировать линию общественной безопасности, но она в корне изменит ситуацию, характерную для всех субъектов Российской Федерации», — заявил Олег Петров коллегам.