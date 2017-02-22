Москва, 22 февраля, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Трансграничные переводы по поручениям физлиц без открытия банковского счета вне рамок платежных систем будут запрещены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

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За нарушение лицами, осуществившими трансграничные переводы, ограничений, устанавливаемых законопроектом, будет взыскиваться штраф в размере фактически произведенных платежей. Полномочия по взысканию штрафа и утверждению порядка его применения, согласно законопроекту, будут предоставлены Банку России.

Законопроект также направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 года.

Согласно документу, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на территории этого государства платежных услуг, оказываемых оператором платежных систем, прямо или косвенно находящихся под контролем российских юрлиц (кроме случаев, предусмотренных международным договором РФ) не подлежат осуществлению трансграничные переводы, если получение таких средств может производиться с помощью иностранных платежных систем.

«Установление данного запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем. Для защиты интересов операторов платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, прямо или косвенно находящихся под контролем российских юрлиц, законопроектом предлагается ограничить возможность осуществления платежей через иностранные платежные системы», — указывает автор законопроекта, депутат Владислав Резник («Единая Россия»).

По его словам, такая мера является «зеркальной» в отношении Украины. Эта мера будет распространяться на ограничения, введенные до дня вступления закона в силу.