Севастополь, 22 февраля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Отсутствие местных специалистов в правительстве Севастополя не дает возможность федеральному центру оценить степень поддержки населением главы региона. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов 22 февраля на десятом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Ситуация в регионах и региональная политика после обновления губернаторского корпуса».

Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

Рябов отметил, что в трех показательных и политически важных регионах — Калининграде, Крыму и Севастополе — власть делает ставку на проверку политических компетенций молодых губернаторов.

«Заметных перемен в связи с обновлением губернаторского корпуса не будет»

«Подготовка губернаторского резерва — главная задача правящей партии»

«В Севастополе губернатором назначен молодой технократ, который должен как-то себя проявить. Новый губернатор Дмитрий Овсянников — бывший замминистра с опытом работы в оборонной сфере. С моей точки зрения, там совершается ошибка, — сказал Рябов. — У него совсем нет местных специалистов в правительстве. В этой связи я не очень понимаю, как центр будет понимать настроение в обществе, которые там царят».

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе создают резерв управленческих кадров, из них 17 человек составят местные специалисты.

Поводом к проведению конкурса для чиновников послужила критика в адрес губернатора о том, что все ключевые посты в правительстве занимают выходцы из других регионов России, в основном из Удмуртии, а не севастопольцы.

Отметим, что в сентябре этого года в Севастополе планируется провести выборы губернатора. С июля 2016 года обязанности главы города исполняет Дмитрий Овсянников, до этого работавший на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.