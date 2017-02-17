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В правительстве Севастополя появятся местные управленцы

Политика
Завершен конкурс по отбору кандидатов на государственные должности руководителей органов исполнительной власти
Иллюстрация: Minsvyaz.ru

Севастополь, 17 февраля 2017, 10:03 — REGNUM  В Севастополе создают резерв управленческих кадров, половину из которых составят местные кадры. Об этом 16 февраля заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация: Minsvyaz.ru

«Было подано более 200 заявлений в конкурсную комиссию. Со всеми проведены собеседования. Порядка 35 человек дошли до финишного этапа, — сказал Овсянников. — Половина кандидатов являются представителями других субъектов РФ, другая половина — жители Севастополя».

Поводом к проведению конкурса для чиновников послужила критика в адрес губернатора о том, что все ключевые посты в правительстве занимают выходцы из других регионов России, в основном из Удмуртии, а не севастопольцы.

Ожидалось, что в резерве появятся кандидаты на должности руководителей департаментов и управлений правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в городском правительстве остаются свободными 473 вакансии: в органах исполнительной власти 2 326 штатных единиц государственных гражданских служащих и лиц, замещающих госдолжности.

В Севастополе чиновникам сократили зарплаты, увеличив премии в четыре раза

Правительство города планировало компенсировать иногородним чиновникам расходы за наем жилья в Севастополе, в сумме до 50 тыс. рублей в месяц, однако прокуратура города опротестовала решение.

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Формирование резерва управленческих кадров
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