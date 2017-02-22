Нижний Новгород, 22 февраля, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Празднование Масленицы на площади Горького в Нижнем Новгороде, которое должно было пройти 25 февраля 2017 года, не состоится. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, причиной для отмены гуляний стало ужесточение требований антитеррористической безопасности.

Андрей Репин ИА REGNUM Масленица

По данным чиновников, вопрос об отмене праздника обсуждался на протяжении месяца, на нескольких межведомственных совещаниях.

«Мы были готовы реализовать комплекс мероприятий по антитеррористической и противопожарной безопасности. Однако последние рекомендации региональной антитеррористической комиссии мы считаем обязательными для исполнения», — заявили в департаменте культуры.

Там также отметили, что праздничные мероприятия, посвященные Масленице, пройдут в эти выходные в каждом районе города. Игровые элементы и оборудование, которые были приготовлены для площади Горького, будут использованы при организации праздничных программ в других районах города.

Кроме того, на Щелоковском хуторе специалисты архитектурно-этнографического музея-заповедника подготовили специальную программу, посвященную проводам зимы. Гостей праздника ждут Петрушка и «Вертеп», кулачные бои, бродячие актёры, взяти снежной крепости и сжигание масленичного чучела.