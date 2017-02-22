Москва, 22 февраля, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Российские банки будут разделены на банки с универсальной и базовой лицензией по перечню допустимых операций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

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Документ предусматривает разделение банков по перечню допустимых операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, при этом из законодательства исключается термин «генеральная лицензия». К банкам с универсальной лицензией требования, предъявляемые к банкам, будут применяться в полном объеме. Для банков с базовой лицензией будет установлен перечень операций, которые они смогут осуществлять — он будет включать в себя привлечение денежных средств физлиц и юрлиц во вклады без ограничений, размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физлиц и юрлиц.

Законопроект устанавливает с 1 января 2018 года минимальный объем собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией в размере 1 млрд рублей. Для банков с базовой лицензией минимальный размер капитала составит 300 млн рублей. Как отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), требования к банкам с базовой лицензией будут предъявляться менее строгие. «В основном это будут региональные банки, которые, как предполагается, будут заниматься кредитованием малого и среднего бизнеса в региональном масштабе», — сказал он.

При достижении банком с базовой лицензией размера капитала 1 млрд рублей банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на лицензию с универсальным перечнем банковских операций. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей.

Согласно документу, банк получит возможность изменить свой статус на статус микрофинансовой компании. При этом вклады, размещенные в банках, изменивших свой статус на статус небанковской кредитной организации либо микрофинансовой организации, подлежат страхованию в системе обязательного страхования вкладов физических лиц РФ. При понижении статуса (например, банк с универсальной лицензией получает статус банка с базовой лицензией или статус небанковской кредитной организации, либо банк с базовой лицензией получает статус небанковской кредитной организации) предусмотрен переходный период: допускается проведение банковских операций и сделок, не разрешенных для кредитной организации такого уровня, до прекращения действия договоров, заключенных до вступления закона в силу, но не более 5 лет. Исключение составляют кредитных договора, заключенные до даты изменения статуса кредитных организаций.

Законопроект также предусматривает, что у микрофинансовой компании появится возможность получить статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.