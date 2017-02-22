Москва, 22 февраля, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Работа губернатора предполагает специфическую для этой должности дополнительную компетенцию, которой сегодня в России не обучает никто. Выполнять функцию подготовки высших управленческих кадров в этом отношении должна на себя правящая партия. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 февраля заявил директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт во время десятого заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Ситуация в регионах и региональная политика после обновления губернаторского корпуса».

Андрей Устинов. Мирная марсомания (Городничий, изображающий себя на параде)

«Задача подготовки высших управленческих кадров ложится не на государство. Академия госслужбы в этом случае никак помочь не может. Это абсолютно партийная задача и ее должна решать партия. Сегодня эту задачу она («Единая Россия») не только не решает, она ее даже не ставит. И это очень опасная ситуация», — заявил Шпунт.

На сегодняшний момент Россия не имеет системы подготовки высшего элитного звена управления страной, «которое так или иначе, в той или иной форме, но все-таки может претендовать на губернаторские посты», указал политолог.

«Отсюда возникают странные ситуации — иногда удачные, иногда крайне неудачные. Но (важен) сам факт того, что тема подготовки высшего управленческого звена раньше вообще не рассматривалась», — подчеркнул он.

Работа по подготовке губернаторов должна идти по нескольким направлениям. В первую очередь — это обучение работы с социологией, подчеркнул Шпунт: «Правильно ставить заказ, правильно понимать, что можно ожидать от социологии, а чего от социологии понимать нельзя».

Вторая задача заключается в разъяснении того, что такое публичный образ. «К сожалению, большинство уходящих губернаторов — и это очевидно заметно — вообще не понимают, что такое публичный образ. Они не понимают чем отличается их личный имидж как управленца, как назначенца, от публичного образа политика, который выходит на выборы», — продолжил директор Института инструментов политического анализа.

Наконец, третья задача состоит в том, чтобы губернаторы смогли понимать данные и верифицировать данные, которые приходят к ним от регионов, «понимать степень их достоверности, понимать степень их манипулируемости по отношению к губернатору», указал он.

Если задача организации такой высшей школы управленческого персонала внутри «Единой России» не будет решена, «партия будет постоянно натыкаться на случайных фигур, которые будут казаться неправильными, допускать ошибки», отметил политолог.

«В ситуации 2018 года это очень опасно. Сегодня подготовка кадрового резерва внутри партии «Единая Россия» — это первоочередная задача», — сказал в заключение Шпунт.

22 февраля в пресс-центре ИА REGNUM состоялось десятое заседание Экспертного клуба «Регион». Участники обсудили последние отставки губернаторов и логику кадровой политики федерального центра.