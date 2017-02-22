Ленинградская область, 22 февраля, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Вместо депутата Законодательного собрания Ленинградской области от «Единой России» Владимира Петрова на очередном заседании регионального парламента 22 февраля «сидела» его картонная копия, передает корреспондент ИА REGNUM. Одни парламентарии возмущались выходкой отсутствующего коллеги, другие фотографировались с его «дублёром».

Https://www.facebook.com/Vladimir.S.Petrov#_=_ Картонный депутат Петров (фото со страницы депутата в Facebook)

Депутат Владимир Петров не присутствовал на сегодняшнем заседании Заксобрания. По его словам, из-за сломанной еще в конце декабря прошлого года ноги.

Сначала картонный «Петров» вызвал возмущение некоторых коллег, но присутствовавший в зале вице-губернатор Ленобласти по ЖКХ Олег Коваль отстоял изображение и на некоторое время усадил его рядом с собой.

«Вот тут фигурку принесли, теперь так можно ходить что ли, и голосовать картонным депутатам? Это что такое?», — обратился к спикеру Заксобрания Ленобласти Сергею Бебенину лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев.

Бебенин, в свою очередь, предложил Лебедеву обратиться с претензиями по поводу появления таких «депутатских аналогов» в комиссию по регламенту и депутатской этике, чтобы та разобралась «нарушает ли это чем-то наш порядок».

Как позднее в телефонном разговоре объяснил корреспонденту ИА REGNUM реальный Владимир Петров, в присутствие своей картонной копии на заседании он вложил аж три смысла: утилитарный, репутационный и морализаторский.

«Обсуждался важный законопроект по изменению условий закона о фонде капремонта и, так как у нас часто депутаты то в телефонах и планшетах, то друг с другом болтают, голосуют не по существу вопроса, а как придется <…> поэтому решил, что нужно привлечь внимание к существу вопроса. Во-вторых, просто хотелось поддержать свою репутацию. У нас основной зачинщик дискуссий, если не считать Лебедева, ваш покорный слуга. Хотел продемонстрировать, что можно делать новости и из своего отсутствия. Кроме того, это сигнал, что надо общаться, разговаривать, чтобы парламент не превращался в место для картонных депутатов», — пояснил Владимир Петров.