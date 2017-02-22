Кито, 22 февраля, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Не считая шести законодателей, представляющих эквадорских мигрантов, действующее правительство получит 67 мест в парламенте, тогда как оппозиция — 64 мандата, согласно предварительным данным. Это весьма далеко от ста членов правительственной фракции, которые правящий режим имел в начале работы парламента нынешнего созыва, и девяносто четырех в настоящее время, комментирует «Эквадор сегодня».

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На фоне итогов первого тура президентских выборов, на которых, вопреки заявлениям Рафаэля Корреа, кандидат от правящей партии — Ленин Морено не набрал нужного количество голосов для победы, результаты парламентских выборов говорят о том, что позиции левых в Эквадоре существенно ослабли. Аналитики расценивают этот результат, как колоссальную неудачу правящей партии на парламентских выборах.

Чем закончится второй тур президентских выборов, тоже сложно прогнозировать. В стране продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют прозрачности президентских выборов. Отметим, что решение Национального избирательного совета отложить на три дня объявление итогов подсчета голосов вызвало резко негативную реакцию в обществе, в том числе среди тех, кто голосовал за Ленина Морено.

Президентская гонка в преддверии второго тура будет проходить на фоне нефтяного коррупционного скандала, в котором замешены бывшие и действующие должностные лица из ближнего окружения Рафаэля Корреа. А потому, несмотря на значительный разрыв по количеству голосов между Лениным Морено и Гильермо Лассо (более 10 процентов голосов), быть однозначно уверенным в победе кандидата от правящей партии нельзя.

Пока, несмотря на заявление главы Национального избирательного совета Хуана Пабло Посо о том, что «маловероятно, чтобы оставшиеся неподсчитанными 4,8% бюллетеней предотвратили проведение второго тура президентских выборов», акции протеста продолжаются перед зданиями избиркомов. А президент Торговой палаты Гуаякиля Пабло Аросемена в социальной сети Twitter предложил предпринимателям Эквадора предоставить выходной день своим работникам, чтобы они могли принять участие в акции протеста в защиту демократических прав. Также он выразил уважение и восхищение жителями Кито и Гуаякиля, уже третьи сутки дежурящих днем и ночью возле зданий Национального избирательного совета, назвав их «храбрыми гражданами», комментирует «Эквадор сегодня».