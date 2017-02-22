Астана, 22 февраля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. В январе 2017 года в Казахстане добыто 4,5 миллиарда кубометров газа. Как сообщает мониторинговое агентство Energyprom. kz, это на 9,2% больше, чем в январе 2016 года.

Казахстан

В сообщении также отмечается, что в 2016 году Казахстан установил личный рекорд по добыче газа — 46,6 млрд кубических метров на общую сумму 175,9 млрд тенге (35,18 млрд руб). При этом отмечается, что экспорт газа составил в 2016 году 21,6 млрд кубометров на сумму 1,28 млрд долл США (76,8 млрд руб).

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, главным импортером казахстанского газа по объемам является Россия. В 2016 году в Российскую Федерацию было экспортировано 8,9 млрд кубических метров газа (41,3% от объема экспорта) на сумму 120,2 млн долларов (7,2 млрд руб.).

В денежном же выражении главным импортером газа является Украина. В 2016 году туда было поставлено 5,9 млрд кубических метров газа (всего 27,1% от объема экспорта). Однако экспорт на Украину принес казахстанскому бюджету гораздо большую выручку — 504,3 млн долларов (30,2 млрд руб.).

На третьем месте среди крупнейших импортеров казахстанского газа расположилась Швейцария — почти 4 млрд кубических метров на 312 млн долларов (18,7 млрд руб.).

Что касается внутреннего потребления, то согласно официальным данным, в 2016 году в республике объемы потребленного газа составили 13,1 млрд кубометров газа. В 2017 году объем потребления, согласно прогнозам, составит 13,2 млрд кубометров. При этом отмечается, что на 1 января 2017 года доступ к природному газу уже имели 45,5% населения страны.

«В прошлом году было газифицировано 50 населенных пунктов, голубое топливо получили 180,7 тысячи человек. Только за счет средств АО «КазТрансГаз Аймак» (крупнейшая газоснабжающая компания республики, дочернее предприятие национальной компании «КазТрансГаз» — ИА REGNUM ) было газифицировано 15 населенных пунктов с общей численностью населения 137,5 тысячи человек. В Актюбинской области — 10 населенных пунктов, в Мангистауской — 2, в Кзыл-Ординской — 1, в Кустанайской — 2», — отмечается в сообщении.

Что касается транспортировки газа по магистральному газопроводу Бейнеу-Бозой-Чимкент (казахстанско-китайский магистральный газопровод протяженностью 1477 километра, строительство которого начато в 2010 году, завершение проекта намечено на 2017 год, по данным пресс-службы «КазТрансГаза», стоимость проекта строительства МГ «ББШ» составляет 3,6 млрд долларов — ИА REGNUM ), то с момента начала его эксплуатации было транспортировано порядка 4,9 млрд кубометров газа, в том числе в 2016 году — 2,1 млрд кубических метров. Отмечается, что после завершения проекта его мощность будет доведена до 10 млрд кубических метров в год, что позволит Казахстану начать экспортные поставки газа в Китай.

«Сейчас рассматриваются возможности транзита российского газа в Китай по действующей газотранспортной системе Казахстана. Кроме этого, газопровод Бейнеу-Бозой-Чимкент позволит газифицировать около 600 населенных пунктов южных областей Казахстана или более 2 млн человек», — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Казахстан намерен экспортировать в Россию порядка 12,8 млрд кубических метров газа. Объем поставок уже согласован национальным оператором Казахстана «КазМунайГаз» и ПАО «Газпром».

Отметим, что на территории Республики Казахстан расположено 202 нефтяных и газовых месторождения. Утвержденные извлекаемые запасы газа в республике составляют 3,9 трлн куб. м, из которых две трети — это попутный газ, и только 1,3 трлн куб. м — природный газ. При этом, по оценке British Petroleum, доказанные запасы голубого топлива составляют 1,3 трлн куб. м., а это 22-е место в мире.

В 2016 году Казахстан начал осуществлять переход на полное самообеспечение газом. Министерство энергетики совместно с компанией «Казтрансгаз» проработало вопросы, связанные с финансированием дальнейшего процесса газификации страны. В период с 2016 по 2018 год на эти цели будет выделено 10 млрд тенге (2 млрд руб.). Кроме того, принято решение инвестировать дополнительно 93 млрд тенге (18,6 млрд руб.) с целью газификации и модернизации газораспределительных сетей ряда областей Казахстана.