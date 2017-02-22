Чэнду, Китай, 22 февраля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Сычуань сообщила о двух новых случаях заражения местных жителей вирусом H7N9, который также известен как птичий грипп. Несмотря на все усилия провинциальных властей, количество зараженных продолжает расти.

Allergiyainfo.ru Грипп

По данным провинциального органа здравоохранения, общее число заразившихся птичьим гриппом на территории Сычуани достигло 8 человек. Два новых пациента были доставлены в больницу в ночь с 21 на 22 февраля в тяжелом состоянии, уже известно, что до ухудшения самочувствия оба гражданина КНР имели прямой контакт с домашней птицей, пишет «Чжунго жибао».

Медики проверили родственников и близких пациентов, в их крови опасный вирус обнаружен не был. Ранее власти провинции закрыли более 280 точек реализации домашней птицы в китайском городе Суйнин, после того как у 5 жителей города было выявлено опасное заболевание.

2017 г. стал рекордным по количеству смертей от птичьего гриппа в Китае. По последним данным, жертвами заболевания стали уже 79 граждан КНР, еще около 15 пациентов находятся в критическом состоянии.

Китайские власти уже проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о мутации, обнаруженной в образцах биологического материала, взятых у двух пациентов в провинции Гуаньдун в прошлом месяце.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай сообщает о первом случае генетической мутации вируса птичьего гриппа штамма H7N9, что может повлечь за собой увеличение смертности инфицированной птицы.