Москва, 22 февраля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Стремительное укрепление рубля в феврале до уровня 56,6 руб./доллар происходило явно вопреки устремлениям экономических властей России. Его обеспечивает, прежде всего, спекулятивный приток иностранного капитала, считает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Это завязано на политику ЦБ, у которого свой резон, зачастую не идущий в унисон с правительством. Центробанк держит высокую ключевую ставку в 10% и препятствует излишку рублей на рынке, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4%.

Кроме того, победное шествие рубля в феврале подпитывается сезонно малым импортом и притоком рублей, связанным с приватизационными сделками. Данные факторы нельзя рассматривать как долгосрочные. Тем более в условиях, когда из-за укрепления рубля при стабильных нефтяных ценах бюджет недополучает доходы.

Минфин пытается воздействовать на динамику нашей валюты, скупая «излишние» доллары на рынке. Пока это не приводило к ослаблению рубля, поскольку масштабы покупок невелики. Но постепенно это станет больше давить на рубль, проявляя накопленный эффект.

Весной увеличивается импорт и спрос на валюту. Новых продаж по приватизации пока не предвидится. Неожиданно ужесточается риторика США в отношении России, что негативно для цен наших активов», — пояснил Гойхман.

«Все эти факторы работают против рубля. До конца февраля российская валюта поддерживается налоговым периодом. Кроме того, играет роль улучшение прогноза рейтинга Moody"s по российским долговым бумагам с «негативного» на «стабильный». Но с приходом марта ослабление может развиться дальше, хотя и не слишком далеко, поскольку нефтяные цены высоки. Сейчас важным техническим сопротивлением выступает уровень 59 руб./доллар. При его преодолении вполне можно будет увидеть котировки рост до 60 руб./доллар», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рубль вернул себе больше 50% потерь»

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Доллар опустился к рублю на 23,77 копейки и составил 57,8590 рубля. фициальный курс евро понизился на 48,97 копейки — до 61,2090 рубля. Ранее в ходе торгов основные валюты корректировались к рублю в сторону уменьшения. Накануне рубль укрепился в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоил 61,60 руб. (-0,5%).