«Рубль попадёт под удар в марте»
Москва, 22 февраля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Стремительное укрепление рубля в феврале до уровня 56,6 руб./доллар происходило явно вопреки устремлениям экономических властей России. Его обеспечивает, прежде всего, спекулятивный приток иностранного капитала, считает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.
«Это завязано на политику ЦБ, у которого свой резон, зачастую не идущий в унисон с правительством. Центробанк держит высокую ключевую ставку в 10% и препятствует излишку рублей на рынке, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4%.
Кроме того, победное шествие рубля в феврале подпитывается сезонно малым импортом и притоком рублей, связанным с приватизационными сделками. Данные факторы нельзя рассматривать как долгосрочные. Тем более в условиях, когда из-за укрепления рубля при стабильных нефтяных ценах бюджет недополучает доходы.
Минфин пытается воздействовать на динамику нашей валюты, скупая «излишние» доллары на рынке. Пока это не приводило к ослаблению рубля, поскольку масштабы покупок невелики. Но постепенно это станет больше давить на рубль, проявляя накопленный эффект.
Весной увеличивается импорт и спрос на валюту. Новых продаж по приватизации пока не предвидится. Неожиданно ужесточается риторика США в отношении России, что негативно для цен наших активов», — пояснил Гойхман.
«Все эти факторы работают против рубля. До конца февраля российская валюта поддерживается налоговым периодом. Кроме того, играет роль улучшение прогноза рейтинга Moody"s по российским долговым бумагам с «негативного» на «стабильный». Но с приходом марта ослабление может развиться дальше, хотя и не слишком далеко, поскольку нефтяные цены высоки. Сейчас важным техническим сопротивлением выступает уровень 59 руб./доллар. При его преодолении вполне можно будет увидеть котировки рост до 60 руб./доллар», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Доллар опустился к рублю на 23,77 копейки и составил 57,8590 рубля. фициальный курс евро понизился на 48,97 копейки — до 61,2090 рубля. Ранее в ходе торгов основные валюты корректировались к рублю в сторону уменьшения. Накануне рубль укрепился в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоил 61,60 руб. (-0,5%).