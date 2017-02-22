Краснодар, 22 февраля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» нарушил требование постановления правительства «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме…». К такому выводу пришла комиссия Федеральной антимонопольной службы, рассмотревшая жалобы от участников аукционов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольного ведомства 22 февраля, заказчик неправомерно ограничил число участников закупок, что могло привести к увеличению стоимости работ.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Капитальный ремонт домов

Всего было объявлено 15 аукционов, по результатам которых должны были определится подрядчики на работы по капремонту многоэтажек в Краснодарском крае. Во всех случаях заказчиком выступил краевой фонд капитального ремонта.

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Жители Кубани неохотно платят за капремонт

Установлено, что фонд, в нарушении действующего законодательства, объединил работы по ремонту и замене лифтового оборудования и лифтовых шахт в один лот с работами по проектированию пассажирского лифта. Для их выполнения требуются разные свидетельства СРО, а организации, осуществляющие проектирование и ремонт, включаются в разные реестры.

«Когда в предмет закупки входит и ремонт, и проектирование, требования заказчика к качеству и объемам работ становятся непонятными для подрядчика. Кроме того, заказчик таким образом создал неравные условия для участников аукционов и необоснованно сократил их количество, поскольку не все подрядные организации включены одновременно в оба реестра и имеют оба свидетельства СРО», — прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Комиссия антимонопольного органа признала жалобы заявителей обоснованными. Все 15 аукционов отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Краснодаре в текущем году планируется капитально отремонтировать 122 многоквартирных дома. В многоэтажных жилых домах заменят лифтовое оборудование, кровлю и инженерные коммуникации. Завершить все работы планируется до 1 августа. В прошлом на Кубани изначально планировалось отремонтировать 380 многоквартирных домов. Позже эта цифра выросла в 1,4 раза — до 536 домов. На эти цели запланировано потратить 789 миллионов.